Алина Загитова в свой день рождения опубликовала фото в купальнике

Чемпионка мира по фигурному катанию и победительница Олимпиады Алина Загитова порадовала своих подписчиков в Instagram фотографиями со своего отдыха на южном море. На снимках девушка позирует на пляже в купальнике, правда, в довольно скромном.

«Море, солнце и песок… Как же здорово!» — пишет Загитова, которая, к слову уже успела прилететь в Москву.

Сегодня, 18 мая, у фигуристки день рождения, ей исполняется 17 лет, и поклонники буквально засыпали ее поздравлениями, комплиментами, пожеланиями и просто добрыми словами.

«С Днем Рождения наша гордость! Красавица, умница! Счастья и любви тебе!»

«Наша шикарная, великолепная девочка с точеной фигурой и обворожительной улыбкой! С днем рождения тебя! Пускай твои самые заветные мечты сбываются, пускай все родные и близкие (И, конечно же, ты сама) будут здоровы! Мы тебя любим!» — пишут они.

Instagram @azagitova

С утра на странице скопилось уже более 1300 поздравлений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алина Загитова на шоу чемпионов в Краснодаре откатала олимпийскую программу вместе со своей собакой породы акита-ину.