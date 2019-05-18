«Скандинавская красота»: Рената Литвинова опубликовала очень нежное фото дочери

, 13:26 Фото 908

Поклонники отметили, что на снимке девушка выглядит очень красивой и женственной.

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Фото, видео: Instagram @renatalitvinovaofficiall

Актриса, кинорежиссер и сценарист Рената Литвинова опубликовала в своем Instagram очень нежное и, как обычно, стильное фото дочери. На снимке, сделанном на Кипре, 17-летняя Ульяна в замысловатого покроя платье цвета темной морской волны с голыми плечами, по которым рассыпались длинные золотистые волосы. При этом часть лица закрывает такого же цвета сноп соломы.

«Моя любовь», — подписала снимок Литвинова.

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Буквально за каких-то 15 минут фото набрало более полутора тысяч лайков. Подписчики в восхищении от нестандартной красоты и свежести девушки.

«Очень красиво. Такая женственная».

«Красавица!»

«Холодная скандинавская красота, уверенный манящий взгляд…Что скрывает этот образ? Какой напиток приготовит она своему рыцарю в дорогу…?»

«У вас всегда особые фото!», — пишут комментаторы.

Instagram @renatalitvinovaofficiall

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом снимке юной Ульяны, который подписчики приняли за архивное фото самой Ренаты.

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