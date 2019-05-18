«Так выглядит счастье»: Пегова показала подписчикам свою дочь

Ирина Пегова выложила на своей странице в Instagram очень летние фото, на которых актриса отдыхает со своей 13-летней дочерью Татьяной.

«Прогулка!», — озаглавила снимки актриса, получившая широкую известность после главной роли в фильме Алексей Учителя с таким названием.

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На кадрах — мать и дочь в летних платьях (в цветочек и в горошек) сидят на траве в яблоневом саду среди одуванчиков, окруженные солнечными бликами. Подписчиков умилила атмосфера, которую хорошо передают снимки.

«Так выглядит счастье».

«Какая прекрасная обстановка вокруг… Картину бы написать…»

«Какие вы лучезарные с дочей. Прямо тепло от ваших фото. Будьте счастливы!»

«Хорошие, естественные, красивые, как приятно смотреть на натуральную красоту, а не деланную на один лад»

«Девчонки, такие вы красотулечки! Но Таня все равно в папулечку своего… вылитая… улыбка только в маму сумочками…»

«Счастье мамы, а копия папы», — пишут поклонники актрисы.

Instagram @pegovairina

Ирина Пегова была замужем за актером Дмитрием Орловым. Пара развелась в 2011 году, когда Татьяне было пять лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как трогательно поздравила свою дочь с днем рождения Ирина Аллегрова, опубликовав в своем Instagram редкие кадры из семейного альбома.