Надавили? Эксперт назвал возможные мотивы заявления Зеленского о Крыме

Пообещать вернуть Украине Крым Зеленского заставила политическая парадигма и давление элиты страны. Такое мнение озвучил политолог Андрей Суздальцев.
Эксперт обратил внимание на то, что для понимания мотивов таких высказываний необходимо учитывать, что у Украины нет четких рамок информационно-политического пространства. Кроме того, Украина — «несамостоятельная страна», жители которой «пребывают в эйфории» после выборов.
Жители Незалежной преисполнены надежд по отношению к новому президенту — эксперт даже отметил определенное сходство с ожиданиями, которые страна испытывала в отношении Петра Порошенко при его избрании. Поэтому Зеленский попросту вынужден соответствовать созданному в глазах народа образу и поддерживать свои рейтинги.
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Однако в России к громогласным обещаниям Владимира Зеленского относятся скептически. Как сообщал ранее 5-tv.ru, спикер Совфеда Алексей Пушков назвал обещания нового украинского лидера «белибердой».