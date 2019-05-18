Надавили? Эксперт назвал возможные мотивы заявления Зеленского о Крыме

Пообещать вернуть Украине Крым Зеленского заставила политическая парадигма и давление элиты страны. Такое мнение озвучил политолог Андрей Суздальцев.

Эксперт обратил внимание на то, что для понимания мотивов таких высказываний необходимо учитывать, что у Украины нет четких рамок информационно-политического пространства. Кроме того, Украина — «несамостоятельная страна», жители которой «пребывают в эйфории» после выборов.

«Сейчас подавляющее большинство населения страны пребывает в эйфории, искренне полагая, что приход к власти Зеленского в мгновение исправит многое в стране. Считается, что придет новый президент и быстро наведет порядок в вертикали власти, в экономике и внешней политике. Он — спаситель от всех бед», — цитирует Суздальцева «Экономика сегодня».

Жители Незалежной преисполнены надежд по отношению к новому президенту — эксперт даже отметил определенное сходство с ожиданиями, которые страна испытывала в отношении Петра Порошенко при его избрании. Поэтому Зеленский попросту вынужден соответствовать созданному в глазах народа образу и поддерживать свои рейтинги.

« Отсюда обещания поднять экономику, пересажать коррупционеров и, в том числе, вернуть Крым. Кто бы ни был избран в президенты на Украине, давление политических элит вынудит его к четким правилам игры» , — уверен политолог.

Однако в России к громогласным обещаниям Владимира Зеленского относятся скептически. Как сообщал ранее 5-tv.ru, спикер Совфеда Алексей Пушков назвал обещания нового украинского лидера «белибердой».