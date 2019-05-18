Белоруссию отстранили от голосования в «Евровидении-2019»

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» отстранили Белоруссию от голосования в финале международных соревнований. Причиной такого решения стала утечка информации об оценках национального жюри, которые, согласно правилам состязаний, были выставлены за день до выступлений артистов и должны были храниться в секрете до тех пор, пока не будут подведены итоги зрительского голосования. Об этом сообщает KP.RU.

Теперь 12 баллов от Белоруссии не получит страна, которую национальное жюри оценило выше всех. Как отмечает издание, жертвой такого решения может стать Россия, которой белорусское жюри не раз присуждало высший балл.

Национальная делегация, находящаяся на конкурсе в Тель-Авиве, решение организаторов пока никак не прокомментировала.

В субботу, 18 мая, в израильском городе Тель-Авиве пройдет финал «Евровидения-2019». Россию на музыкальном состязании будет представлять Сергей Лазарев, который исполнит композицию Scream.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что песня Сергея Лазарева взорвала чарты iTunes 11 стран Европы.