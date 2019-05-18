Белоруссию отстранили от голосования в «Евровидении-2019»

, 20:34 Видео 8

Причиной такого решения организаторов песенного конкурса стала утечка информации о голосовании, которую допустило национальное жюри.

Фото: Instagram @eurovisionbelarus

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» отстранили Белоруссию от голосования в финале международных соревнований. Причиной такого решения стала утечка информации об оценках национального жюри, которые, согласно правилам состязаний, были выставлены за день до выступлений артистов и должны были храниться в секрете до тех пор, пока не будут подведены итоги зрительского голосования. Об этом сообщает KP.RU.

Теперь 12 баллов от Белоруссии не получит страна, которую национальное жюри оценило выше всех. Как отмечает издание, жертвой такого решения может стать Россия, которой белорусское жюри не раз присуждало высший балл.

Национальная делегация, находящаяся на конкурсе в Тель-Авиве, решение организаторов пока никак не прокомментировала.

В субботу, 18 мая, в израильском городе Тель-Авиве пройдет финал «Евровидения-2019». Россию на музыкальном состязании будет представлять Сергей Лазарев, который исполнит композицию Scream.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что песня Сергея Лазарева взорвала чарты iTunes 11 стран Европы.

Читайте также

+19° Днём +17°
Ночью +7°
64.63
0.07 72.25
-0.12
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 мая

Последние новости

20:34
Белоруссию отстранили от голосования в «Евровидении-2019»
20:26
Бондаренко и Пчела выяснили, кому достанется железный трон в «Игре престолов»
20:12
Надавили? Эксперт назвал возможные мотивы заявления Зеленского о Крыме
19:57
Нумерология любви: Как по дате рождения определить совместимость с партнером
19:46
Дыра в асфальте: Туристический автобус провалился в промоину в Петербурге
19:38
Видео: названы сроки появления опытного образца управляемой ракеты «Монолит»
19:17
«Прям Бузова»: Звезда «Реальных пацанов» посвятила Лазареву шуточную песню
19:03
Очевидцы сообщают о пожаре в ТРЦ «Питер-Лэнд» в Петербурге
18:55
British Airways прекратила полеты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев
18:43
«Триумфально упал в фонтан»: Стас Пьеха трогательно рассказал о встрече с сыном
18:24
Видео: Агрессивный мужчина напал на Арнольда Шварцнеггера в ЮАР
18:10
«Мы не учимся на ошибках»: Познер рассказал о пессимистичном взгляде на будущее
17:54
«В гостях у Зеленского?»: Брежнева в образе «училки» заинтриговала фанатов
17:38
Сезон фонтанов в Петергофе открыли красочным спектаклем по произведениям Пушкина
17:16
«Заскороговорим все»: Варнава рассмешила фанатов, зачитав рэп на песню Лободы
17:00
Видео: Санкт-Петербургская академия СК РФ отмечает три года со дня основания
16:46
«Приятного вечера с Али»: Звезда сериала «Султан моего сердца» озадачила фанатов
16:26
Беременная женщина, мужчина и ребенок погибли в страшной аварии под Москвой
16:12
Ура, победа! Российские хоккеисты обыграли Латвию и вышли в плей-офф ЧМ
15:53
Фото: Мерлин Менсон и Шерон Стоун появятся во втором сезоне «Молодого папы»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

Телезрители столицы смотрят Пятый канал сутки напролет!

В понедельник, 13 мая, Пятый с долей 6,7% занял третье место в московском телеэфире среди федеральных каналов в аудитории «Все 25-59» за сутки в целом.

Для рекламодателей

Новости канала

Воскресная премьера на Пятом: «Моя правда. Сергей Лазарев. В самое сердце»

Певец Сергей Лазарев эксклюзивно и откровенно расскажет о жизни и творчестве — только в «Моей правде» на Пятом канале.

5-tv.ru

Пресса о компании

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий Promax

Опубликован список финалистов одной из самых престижных мировых премий в сфере телевизионного промоушена, дизайна и маркетинга Promax Awards Global Exellence 2019.

5-tv.ru

Реклама