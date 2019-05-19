Солистка группы Spice Girls Мел Би ослепла после лазерной хирургии

Солистка легендарной поп-группы Spice Girls Мелани Браун, более известная как Мел Би, была госпитализирована в Лондоне в пятницу, 17 мая. После лазерной хирургии певица перестала видеть сначала только левым глазом, а после сообщила врачам, что полностью ослепла. Об этом сообщает издание The Sun.

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По информации издания, артистка была доставлена в больницу с повязкой на глазах, и там заявила, что абсолютно ничего не видит.

Позже, когда зрение вернусь к вокалистке, медики перевели ее в офтальмологическое отделение другой клиники. Сейчас звезда находится под наблюдением врачей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мировое турне Spice Girls провалилось из-за сексуальных откровений Мел Би. Отмена гастролей обойдется участницам в несколько миллионов долларов.