Дудь познакомил петербуржцев с живущем в канале Грибоедова бобром

Юрий Дудь на своей станице в Instagram опубликовал неожиданное видео, на котором по каналу Грибоедова возле Львиного моста в самом центре Санкт-Петербурга плывет некое животное, показавшееся журналисту бобром.

«Выходишь с утра на канал Грибоедова, а там живой бобер! Ну, и в сегодняшнюю погоду (сильно за 20 и ни облачка) Петербург просто лучший город на свете», — написал Дудь.

Однако не все подписчики поверили, что такое возможно.

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«С чего решил, что это бобер? Это ондатра».

«Скорее всего это ондатра или выдра, но точно не бобер!», — пишут сомневающиеся.

Но тут же нашлись и очевидцы.

«Мне никто не верил! Я видела бобра в ноябре именно в канале Грибоедова. И все надо мной смеялись, уверяя, что бобров никаких там нет. Спасибо, друг».

«Бобры живут на Мойке, на берегу Новой Голландии. Это не очень большой секрет, но приятно, что Юрия впечатлило».

«Дудь болван! Такую информацию не выкладывают с адресом ради здоровья животного, будь то тюлень или бобер», — заступилась за животное некая зоозащитница.

Остальные восприняли видео как удачную тему для шуток:

«Культурный бобер. Сейчас построит дамбу в центре Питера в стиле барокко».

«К бобру зашел на страницу, а он такой…выходишь поплавать, а там живой Дудь».

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