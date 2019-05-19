Момент ДТП с сыном российского олигарха попал на видео

Сын миллиардера Игоря Алтушкина Тимофей в центре Екатеринбурга попал в ДТП. Инцидент произошел вечером в субботу, 18 мая, на улице Хохрякова. В результате аварии молодой человек разбил роскошный оранжевый Mercedes стоимостью в несколько миллионов рублей.

Момент ДТП с сыном олигарха зафиксировал видеорегистратор. Кадры с места происшествия появились в сети. На записи видно, что во время движения Mercedes черный Hyundai резко поворачивает в его сторону и допускает столкновение с автомобилем.

В результате инцидента у машины Алтушкина повреждены бампер, переднее правое крыло и диски.

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