Бомба взорвалась во время проезда туристического автобуса в Египте, 19 мая. ЧП произошло недалеко от Национального Египетского музея в Гизе.
По предварительной информации, пострадали порядка 14 человек.
19 мая, воскресенье, 16:24
Сегодня, 15:57 Происшествия 102
Сообщается, что ЧП произошло рядом с Национальным Египетским музеем в Гизе.
Фото: Wikipedia.org
Бомба взорвалась во время проезда туристического автобуса в Египте, 19 мая. ЧП произошло недалеко от Национального Египетского музея в Гизе.
По предварительной информации, пострадали порядка 14 человек.
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