Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Инесса Шевчук «пояснила», откуда у нее появился автомобиль Bentley Continental стоимостью не менее 20 миллионов рублей. В ответ на многочисленные расспросы пользователей девушка начала отшучиваться, что работает «парковщиком».

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Два дня назад Шевчук похвасталась в Instagram новой машиной. Дорогое авто ей якобы подарили на 25-летие. Однако подписчики звезды телестройки ей не поверили, решив, что это всего лишь реклама Bentley Continental.

Instagram @i.s.nesquik