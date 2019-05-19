Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Инесса Шевчук «пояснила», откуда у нее появился автомобиль Bentley Continental стоимостью не менее 20 миллионов рублей. В ответ на многочисленные расспросы пользователей девушка начала отшучиваться, что работает «парковщиком».
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Два дня назад Шевчук похвасталась в Instagram новой машиной. Дорогое авто ей якобы подарили на 25-летие. Однако подписчики звезды телестройки ей не поверили, решив, что это всего лишь реклама Bentley Continental.
«Инесса, вы теперь в автосалоне рекламщиков работаете? Уже четвертую машину рекламируете», — съязвил один из юзеров. В ответ именно на этот комментарий Инесса Шевчук заявила, что она — «парковщик».
Пользователи, в свою очередь, юмор девушки не оценили и продолжили выстраивать различные догадки по поводу приобретения машины.
Ранее 5-tv.ru публиковал снимок автомобиля Bentley Continental Шевчук с внешней стороны.