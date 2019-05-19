Бывшая участница «Дома-2» Инесса Шевчук недавно отпраздновала свое 25-летие. Одним из подарков на день рождения стал эксклюзивный красный Bentley Continental. Девушка опубликовала фото автомобиля класса люкс на своей странице в Instagram.

На одном из снимков роскошная машина перевязана золотистой лентой, на крыше красуется пышный бант. Другое фото демонстрирует интерьер салона авто, который отделан дорогой кожей с красными вставками под цвет кузова. Средняя цена такой машины — 20 миллионов рублей.

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О том, кто преподнес Инессе Шевчук дорогущий подарок история умалчивает. При этом, бывшая участница телестройки неоднократно сообщала подписчикам, что ее сердце занято и в личной жизни все прекрасно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Дома-2» полностью разделась и отчитала поклонниц за стереотипы. Мария Кохно считает, что демонстрировать или нет свое тело — это личное дело каждого.