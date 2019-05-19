Ученые открыли неожиданное влияние грибов шиитаке на здоровье человека

Популярные в азиатской кухне грибы шиитаке оказались крайне полезными для здоровья. Вывод о положительном влиянии продукта на человеческий иммунитет сделали ученые после пяти лет исследований.

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Специалисты из Ирландии установили, что шиитаке особенно эффективны в борьбе с бактериями, которые становятся причиной воспалительных процессов в верхних дыхательных путях. Как сообщает «Экономика сегодня», ученые даже создали лекарственную сыворотку для внутривенных инъекций на основе этих грибов.

Исследователи предполагают, что их открытие может стать шагом к прорыву в лечении сепсиса и пневмонии.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, ученые также выявили пользу сыра для человеческого здоровья.