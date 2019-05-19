Видео: Один человек погиб, трое пострадали в жуткой аварии в Ленобласти

Один человек погиб в страшной аварии во Всеволожском районе на 98-м километре внешнего кольца КАД, вечером 19 мая. Еще трое — получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГИБДД.

По предварительной информации, иномарка Ford Focus врезалась в припаркованную «Газель». Грузовое авто сбило мужчину-водителя, который находился на проезжей части и выехала на третью полосу, где в этот момент проезжал Hyundai Accent.

Мужчина, который оказался под колесами иномарки, скончался на месте. Водителя Ford Focus и двух его пассажиров доставили в больницу.

По факту ДТП со смертельным исходом проводится проверка.

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