Один человек погиб, десятки пострадали в ДТП в Германии

Серьезное ДТП произошло в Германии в воскресенье, 19 мая. На автобане А9 в аварию попал автобус с 74 пассажирами.

О причинах, которые привели к аварии, пока ничего не известно. Сообщается, что в результате происшествия пять человек находятся в тяжелом состоянии, один — погиб. Несколько десятков пассажиров получили легкие ранения.

В настоящее время отрезок автобана неподалеку от Лейпцига, на котором произошло ДТП, перекрыт в обе стороны. На месте происшествия работают спасатели. Пострадавших, нуждающихся в медицинской помощи, доставляют в лечебные учреждения на вертолетах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ДТП в Ленобласти один человек погиб, еще трое пострадали.