Изъятые у полковника ФСБ 12 миллиардов рублей попали на видео

В распоряжении «Известий» оказались эксклюзивные кадры обыска у арестованного ранее сотрудника ФСБ Кирилла Черкалина. У него было найдено 12 миллиардов рублей.

Деньги хранились в разной валюте. Полковник Черкалин их заботливо упаковывал, аккуратно складывал в чемоданы и сумки. Офицера задержали в конце апреля по подозрению в получении взяток на общую сумму 850 тысяч долларов — это более 53 миллионов рублей. Арестованный получил их от главы коммерческой фирмы за покровительство.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге задержали полицейского за взятку в девять миллионов рублей.