Полицейский задержан в Петербурге за взятку в девять миллионов рублей

Старший оперуполномоченный одной из оперативно-розыскных частей ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан в Северной столице. Полицейского подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следователей, оперативник требовал деньги у местного предпринимателя за прекращение проверки его коммерческой деятельности.

В ночь на 17 мая, подозреваемый в аэропорту «Пулково» встретился с посредником, который передал ему муляж в виде денежных средств на сумму девять миллионов рублей, а также на сумму 15 тысяч 500 долларов США. Полицейский был задержан с поличным.

В рамках расследования уголовного дела по месту службы оперативника проходят обыски. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения и предъявления обвинения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что замначальника полиции Кузбасса задержан по подозрению в получении взятки.