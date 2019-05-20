«Наш дозор окончен» — Эмилия Кларк невероятно трогательно попрощалась с «Игрой престолов»

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Прошло восемь лет: в ночь на 20 мая выходит шестая серия восьмого сезона самого дорого сериала за всю историю человечества.

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Фото, видео: Instagram @emilia_clarke

Исполнительница роли Дейнерис Таргариен, Эмилия Кларк, опубликовала на своей странице в Instagram очень чувственное прощание с «Игрой престолов». 19–20 мая зрители по всему миру увидят последнюю, шестую серию восьмого сезона.

«Пытаясь найти слова, я была ошеломлена, как много хочу сказать и как мало слов действительно выражают то, что значат этот сериал и Дени для меня», — начала Эмилия Кларк.

Актриса призналась, что Мать драконов стала важной частью ее жизни. Это женщина заполнила ее сердце: сколько слез она пролила вместе со своей героиней!

«Игра престолов» сформировала меня как женщину, как актрису и как человека. Как бы я хотела, чтобы мой дорогой папа был здесь, чтобы увидеть, как далеко мы улетели».

Обращаясь к фанатам, Эмилия Кларк поблагодарила их за поддержку на протяжении всех этих лет.

«Без вас (поклонников — Прим. ред.) — нет нас. И теперь наш дозор окончен».

В ночь на понедельник, 20 мая, выходит последняя серия восьмого сезона «Игры престолов». Завершение фантазийной саги вышло неоднозначное: петиция с требованием полностью переснять финал набрала уже больше миллиона подписей.

Фанаты недовольны сценарными решениям шоураннеров, которые крайне нелепо и без особой логики убили персонажей, чьи характеры выстраивались до этого в течение семи лет.

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