Сегодня выходит последняя серия «Игры престолов» и актеры прощаются с любимым сериалом. Ранее трогательные слова написала Эмилия Кларк, вскоре к ней присоединилась и Софи Тернер.
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«Санса, спасибо тебе, что научила меня стойкости, храбрости и тому, что есть истинная сила. Спасибо, что научила быть доброй, терпеливой и руководить с любовью».
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«Я выросла вместе с тобой. Я влюбилась в тебя, когда мне было 13, и теперь, спустя десять лет… в 23 года я оставляю тебя позади, но я никогда не оставляю позади то, чему ты меня научила».
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«Я благодарю это шоу и невероятных людей, которые его сделали, за то, что они дали мне лучшие уроки жизни и драмы, какие я только могла бы попросить. Без вас я была бы совершенно другим человеком. Спасибо, что дали мне эту возможность много лет назад».
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«И наконец фанаты. Спасибо вам за то, что влюбились в персонажей и поддерживали сериал до конца. По вам я буду скучать больше всего».
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