«Спасибо тебе, Санса» — Софи Тернер рассказала, что значит для нее «Игра престолов»

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На съемочной площадке сериала актриса получила уроки жизни и драмы, о которых могла только мечтать.

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Фото, видео: www.globallookpress.com; Instagram @sophiet

Сегодня выходит последняя серия «Игры престолов» и актеры прощаются с любимым сериалом. Ранее трогательные слова написала Эмилия Кларк, вскоре к ней присоединилась и Софи Тернер.

 
 
 
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Публикация от Sophie Turner (@sophiet)

«Санса, спасибо тебе, что научила меня стойкости, храбрости и тому, что есть истинная сила. Спасибо, что научила быть доброй, терпеливой и руководить с любовью».

 
 
 
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Публикация от Sophie Turner (@sophiet)

«Я выросла вместе с тобой. Я влюбилась в тебя, когда мне было 13, и теперь, спустя десять лет… в 23 года я оставляю тебя позади, но я никогда не оставляю позади то, чему ты меня научила».

 
 
 
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Публикация от Sophie Turner (@sophiet)

«Я благодарю это шоу и невероятных людей, которые его сделали, за то, что они дали мне лучшие уроки жизни и драмы, какие я только могла бы попросить. Без вас я была бы совершенно другим человеком. Спасибо, что дали мне эту возможность много лет назад».

 
 
 
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Публикация от Sophie Turner (@sophiet)

«И наконец фанаты. Спасибо вам за то, что влюбились в персонажей и поддерживали сериал до конца. По вам я буду скучать больше всего».

 
 
 
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Публикация от Sophie Turner (@sophiet)

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что петиция с требованием полностью переснять финал набрала уже больше миллиона подписей.

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