Магнитогорский журналист умер после избиения в дорожном конфликте

Обозреватель издания «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин скончался в больнице после конфликта на дороге. В результате инцидента, который произошел 31 марта, 45-летнего мужчину сильно избили. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Журналист практически два месяца пробыл в коме, из которой так и не вышел, сообщает телеканал «360».

Коллеги погибшего отмечают, что избивший Михаила Скуридина водитель, скрылся с места происшествия и до сих пор не найден.

«До сих пор не найдены причастные к этому делу, но вроде как полиция работает, но, увы, безрезультатно. Два месяца он в коме пролежал, спасали как могли, но не спасли», —сказал главный редактор «Магнитогорского металла» Олег Фролов.

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