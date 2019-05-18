Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище в Москве, 18 мая. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Прах репортера захоронили на Аллее журналистов. Оставшееся, согласно воле покойного, будет развеяно над горой Митридат в Керчи, говорится в публикации.

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Церемония была закрыта для прессы, на ней присутствовали лишь самые близкие Сергея Доренко.

Ранее 5-tv.ru писал, что назначенная на 12 мая панихида была сорвана, когда дочери погибшего заподозрили, что журналиста отравили и потребовали дополнительной экспертизы. Однако ее результаты не выявили наличия каких-либо ядов в крови Доренко.

Известный журналист скончался 9 мая в столице. У него диагностировали разрыв аорты. В этот момент он находился за рулем мотоцикла. Ему было 59 лет.