Бари Алибасов ответил на слухи о расставании с Федосеевой-Шукшиной

, 14:14 Фото 427

Российский музыкальный продюсер не стал скрывать, что «регулярно разбегается» со своей супругой.

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Фото, видео: Instagram @alibasov_nana, www.globallookpress.com

После свадьбы продюсера и композитора Бари Алибасова с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, состоявшейся в 2018 году, в прессе не стихают слухи о том, что в отношениях супругов все вовсе не так гладко. Поклонники отмечают, что звезды проводят слишком мало времени вместе, а наблюдательные соседи добавляют: знаменитости даже вместе не живут.

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Фанаты расценивают такие факты не иначе, как расставание, однако супруги уверяют в обратном. Как звездам удается сохранить отношения, несмотря на такие «передышки» друг от друга, рассказал в своем интервью Алибасов.

По словам музыканта, они действительно часто «разбегаются с супругой» — только назвать это расставанием трудно. Таким образом, они дают отдохнуть своей второй половинке, отмечает Teleprogramma.pro. По мнению продюсера, их связывают с Федосеевой-Шукшиной теплые, гармоничные и, главное, стабильные отношения. Даже несмотря на свой возраст, супруги продолжают делать другу романтичные сюрпризы и гулять до полуночи. А чтобы выражать нежность и любовь друг к другу, постоянно жить вместе вовсе необязательно, уверен Алибасов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что как прошли первые полгода брака Бари Алибасова с Лидией Федосеевой-Шукшиной.

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