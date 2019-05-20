Специалисты согласовали план по поставкам нефти по «Дружбе»

Экспертная группа, состоящая из представителей России и Белоруссии, согласовала план действий по восстановлению поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российского вице-премьера Дмитрия Козака — Илью Джуса.

«Рассчитываем, что работа по уточнению плана мероприятий завершится в ближайшее время, и согласованная „дорожная карта“ будет утверждена сопредседателями рабочей группы», — сказал Джус.

По его словам, на данный момент специалистам осталось только утвердить технические детали.

Ранее 5-tv.ru сообщал об аресте четырех подозреваемых в диверсии на нефтепроводе «Дружба». Все они — топ-менеджеры частных нефтегазовых компаний. Еще двое возможных фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода находятся в розыске.