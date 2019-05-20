Ксения Собчак станет генеральным продюсером телеканала «Супер»

Известная российская телеведущая Ксения Собчак назначена новым генеральным продюсером развлекательного телеканала «Супер», запущенным холдингом «Газпром-медиа» 1 января 2018 года. Телеканал позиционируется как платформа для любителей романтических комедий и сериалов в возрасте от 14 до 44 лет.

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Теперь в числе других генеральных продюсеров, а именно вместе с основателями компании Yellow, Black and White — Эдуардом Илояном, Виталием Шляппко, Алексеем Троцюком и Денисом Жалинским — звезда будет прорабатывать контент нового телеканала. Об этом сообщают «Ведомости».

Ранее Собчак занимала пост главного редактора и креативного директора журнала о моде L'Officiel — в 1998 году права на него приобрел российский бизнесмен Александр Федотов. Спустя десять лет работы в издательстве журналистка покинула свой пост.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жуткие развлечения Ксении Собчак шокировали поклонников.