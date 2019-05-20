Как защититься от мошенников: россияне жалуются на кражи с банкоматов Сбербанка

Россияне жалуются на новый способ мошенничества с банкоматами Сбербанка. Только за последние две недели на счета злоумышленников утекли сотни тысяч рублей. Как оказалось, завладеть чужими средствами позволяют настройки терминала. Мошенник выбирает опцию, например — оплата мобильной связи, вводит сумму, побольше, номер телефона и отходит в сторону.

На завершение операции программа дает полторы минуты или 90 секунд. Если за это время следующий клиент банкомата успеет вставить свою карту и набрать пин-код, деньги, понятно, спишутся в пользу афериста. Схема рассчитана на невнимательных пользователей.

«Я подошла к банкомату ввела пин-код, и, вжух, у меня списалось сразу 5000 с моего счета. Оказалось, что мошенники которые пришли за пять минут до меня, ввели свой номер телефона и сумму которую перевести», — рассказывает одна из пострадавших.

В Сбербанке знают о проблеме, ссылаются на несовершенство программного обеспечения и призывают клиентов проявлять бдительность. Стоит заметить, что большинство современных терминалов сначала требуют пин-код, и только после этого позволяют вводить другие данные.

Как защититься от мошенников? Важно не торопиться. Выждать вышеуказанные 90 секунд, когда банкомат придет в исходное положение, и только после этого вставлять карту в терминал. А если вы все же попались, то у вас есть только минута, чтобы заблокировать движение денег.