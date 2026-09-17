Москва встречает святыню: к мощам Спиридона пришли 51 тысяча человек

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 35 0

Доступ к святыне в храме Христа Спасителя продлится до 20 сентября.

Мощам Спиридона Москве за день поклонились 51 тысяча человек

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

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Мощам Спиридона Тримифунтского в Москве за день поклонились 51 150 человек

Более 51 тысяч человек поклонились мощам святого Спиридона Тримифунтского в храме Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщила пресс-секретарь комиссии Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь Мария Коровина.

По ее словам, только 16 сентября к деснице святителя пришли 51 150 паломников.

Поклониться святыне верующие смогут до 20 сентября. Доступ в храм Христа Спасителя возобновится 17 сентября в 8:00.

Днем ранее мощам Спиридона Тримифунтского поклонились более 35 тысяч человек. Мощи святителя доставили в храм Христа Спасителя 15 сентября. В церкви уточнили, что очередь к мощам Спиридона Тримифунтского и святого князя Димитрия Донского будет общей. Оба мощевика установлены рядом друг с другом.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные, находящиеся на передовой, прикоснулись к мощам великого князя Дмитрия Донского.

Специальный ковчег, который уже побывал на многих важнейших участках фронта, доставили в полевой храм одного из подразделений группировки «Север». Помолиться святому, который является символом русской воинской славы, приехали десятки военнослужащих.

Мощи великого князя были обретены совсем недавно, во время реставрации Архангельского собора Московского Кремля. Военные видят в этом важный знак, что освободитель русских земель поможет приблизить победу на фронте уже в наши дни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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