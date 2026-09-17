Вакцину против Эболы в России испытали на живом вирусе

Российская вакцина против Эболы прошла испытания на живых штаммах вируса

Российская вакцина против лихорадки Эбола успешно прошла предварительные испытания на живых штаммах вируса. Препарат разрабатывают с учетом штамма Бундибугио, который стал причиной нынешней вспышки заболевания в Африке. Об этом «Известиям» рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.

По его словам, первую фазу клинических исследований препарата уже провели. Кроме того, разработчики совместно с 48-м Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны испытали вакцину на доступных живых штаммах вируса Эбола.

Однако для продолжения работы необходимы актуальные образцы возбудителя. По словам Логунова, их передача со стороны Всемирной организации здравоохранения пока не состоялась.

Изначально ученые планировали создать препарат сразу против нескольких штаммов вируса, в том числе Судан и Бундибугио. Однако разработка многокомпонентной вакцины оказалась более сложной и затратной.

Поскольку входящие в состав препарата компоненты уже прошли необходимые испытания на безопасность, разработчики предложили упростить его до одного компонента — против штамма Бундибугио. Это позволило бы завершить проверку препарата на актуальном возбудителе по облегченной процедуре.

«Мы предложили в рамках облегченного регулирования перейти к однокомпонентной вакцине, поскольку все необходимые испытания уже проведены. Четыре компонента здесь не нужны. Это дешевле и экономически целесообразнее. Наше предложение прозвучало, но ответа от ВОЗ пока нет», — сказал Денис Логунов.

В МИД России при этом сообщили «Известиям», что Москва придает большое значение международным усилиям по противодействию распространению лихорадки Эбола, вызванной штаммом Бундибугио, и продолжает взаимодействовать со Всемирной организацией здравоохранения.

По словам разработчиков, дальнейшая работа над препаратом зависит в том числе от получения актуальных штаммов вируса, необходимых для подтверждения его защитных свойств.