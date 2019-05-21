Энергия, а не вес — в Париже предложили новый эталон килограмма

, 2:29 Эфирная новость 25

Признанный образец меры веса потерял часть своих атомов и теперь нужно менять всю систему измерений.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Во Всемирный день метрологии, 20 мая, мир перешел на новую систему единиц измерений. Ампер, кельвин, моль, килограмм теперь будут определять по-новому. Метрические эталоны признаны архаизмами — 130 лет не менялись, и ученые отправляют их в музей. Что же произошло? Всему виной килограмм.

Его стандартом, вдумайтесь только, это в век высоких технологий, по-прежнему считается самая обыкновенная гиря, пусть из иридия и платины. Хранят ее под тремя куполами в закрытом на три замка хранилище Бюро мер и весов в Париже. Но даже в таких условиях эталон потерял часть атомов, а, следовательно, вес — примерно, 50 микрограммов — столько весит крыло мухи. Для метрологов — это существенная потеря.

Теперь килограмм будет определяться не весом эталонной гири, а количеством энергии, способной сдвинуть ее с места. Надо сказать, что для нас с вами ничего не изменится. А для науки — решение прорывное.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что популярную пищевую добавку Е 171 признали смертельно опасной.

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