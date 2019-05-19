Убийственная кухня: популярную пищевую добавку Е 171 признали смертельно опасной

Тревожную новость на этой неделе принесли французские ученые. Оказывается, популярная пищевая добавка Е 171 вызывает рак. Ее можно найти во многих популярных продуктах от пельменей до жвачки. В многих странах, включая Россию, она запрещена. Добавка Е 171 не влияет на вкус и запах. Ее предназначение иное — улучшить свойства продукта, сделать его более красивым, аппетитным и, соответственно, более востребованным.

О том, что красиво — не значит полезно, производители стараются не вспоминать. Незачем лишний раз потребителя волновать, а то еще, не дай бог, продажи упадут. Так что нам с вами остается только ждать окончательных результатов исследований и решать — покупать еду с этой, возможно, опасной маркировкой или нет. А может все остальные пресловутые «ешки» тоже таят в себе смертельную опасность? Подробности в репортаже Екатерины Ивановой.

Заядлый холостяк Дмитрий Чичварин голодным никогда не останется. В холодильнике на все случаи жизни сосиски и колбаса. А еще майонез, сухарики, чипсы. В общем, страшный сон диетолога.

«Химия химией, а где на данный момент у нас нету химии», — сетует мужчина.

Мы попросили гастроэнтеролога изучить продуктовую корзину бесстрашного потребителя. Диагноз неутешительный — из всего набора разве что сыр настоящий.

«Вот это — самый плохой, по сути, продукт. Здесь наименьшее количество мяса и наибольшее количество стабилизаторов, регуляторов кислотности, красителей», — резюмирует гастроэнтеролог Алина Воеводина.

В ярких упаковках целая таблица Менделеева. И, как вишенка на торте, казалось бы, совсем безобидная жвачка.

«Диоксид титана — это относится к тяжелым металлам, такое соединение», — говорит врач.

Оно же — пищевая добавка Е 171. Более полувека нас кормили отравой, утверждают французские ученые. Краситель бьет по почкам, печени, уничтожает иммунитет, провоцирует развитие рака. В первую очередь, страдают поджелудочная железа и кишечник.

Франция разработала запрет на импорт продуктов с популярной добавкой E171

Диоксид титана — это чистый яд, химическое вещество, которое является сильнейшим отбеливателем. Он накапливается в организме годами. Канцероген добавляют в молоко и сметану, крабовые палочки и мороженое, жевательную резинку и кондитерские изделия. Сияющая белизна дает покупателю ложную надежду — здесь точно никакой химии.

В ходе эксперимента мышей 100 дней поили водой с содержанием диоксида титана. В итоге, у сорока процентов грызунов выявили онкологические изменения кишечника. С 1 января 2020 года во Франции Е 171 вне закона.

«Наночастицы, накапливаются в мозге. Нарушают регуляцию нервной функции. Диоксид титана, мы сегодня это тоже начинаем понимать, способен накапливаться в плоде. То есть, мама дарит диоксид титана ребенку, ребенок получает ряд хронических заболеваний», — объясняет доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Еделев.

В России сейчас проводят свои исследования, полагая, что дыма без огня не бывает. Результаты появятся позже. А вот Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов со своими французскими коллегами категорически не согласно. И свой вердикт уже вынесло.

«Последние данные от 13 мая 2019 года свидетельствуют о полной безопасности диоксида титана», — утверждает доктор биологических наук Ольга Богранцева.

И что интересно — больше всего «полностью безопасного» диоксида титана производят в США. На долю американцев приходится треть рынка. Правда, в этой же стране Е 171 пытаются активно запретить. Но пока безуспешно. Уж больно прибыльный бизнес.

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Вот так выглядит пресловутый диоксид титана. Обычный белый порошок. Достаточно дешевый. Баночка стоит всего 25 рублей. Для сравнения — натуральный краситель, например, японский зеленый чай обойдется уже в 250 — в 10 раз дороже. Зато, диоксид титана обладает уникальным свойством. Вот так на самом деле выглядит натуральный белый шоколад. Ну, согласитесь, не совсем белый. Все моментально исправит Е 171. Не совсем полезно, зато красиво.

«Вот это все — красители. Это, причем, не все красители, которые используются. Их просто очень-очень много видов», — поясняет кондитер Лана Казановская.

Заказчика честно предупредили — не все красители одинаково полезны, но ведь клиент всегда прав, даже этикетку читать не стал.

«Содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимательность детей», — предупреждает кондитер.

Краситель Е 122 запрещен в США, Японии и ряде европейских стран. У нас ядовитый красный по-прежнему свободно продается, как и Е 110. Добавку с романтическим названием «Желтый закат» часто добавляют в печенье и сухарики. Е 129 или «Красный очаровательный» производят, как правило, из продуктов нефтепереработки, а потом красят им мармелад и газировку.

За океаном многие пищевые добавки запрещены. Но выгодное производство там сворачивать не стали. Бизнес процветает. Клиентов по всему миру хватает. Химикаты хоть и стоят копейки, продаются тоннами. Небольшого тюбика хватит на полтысячи кулинарных шедевров. И растворяется он гораздо лучше, чем природные компоненты.

«Лучше купить какую-то серую массу, серый продукт — не яркий, не цветной, не очень сильно ароматизированный и с не очень длительным сроком хранения. Гарантия того, что это будет естественный, натуральный продукт — больше», — утверждает технолог пищевой продукции Владимир Кострюков.

Дмитрий Чичварин на такой товар вряд ли обратит внимание. У него свои правила: недорого, вкусно, просто в приготовлении. Так думают очень многие. Зачем тратить время на кухне, когда все можно купить в готовом виде с практически неограниченным сроком годности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, в Международном агентстве по исследованию рака в Лионе главной причиной роста онкологических заболеваний прямой кишки среди молодежи назвали неправильное питание и лишний вес.