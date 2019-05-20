Травматологи-ортопеды ММЦ «СОГАЗ» обсудили прорывные технологии лечения травм колена

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На площадках Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» в понедельник, 20 мая, во Всемирный день врача-травматолога, состоялась конференция «Современная травматология: артроскопия коленного сустава».

Фото: СОГАЗ МЕДИЦИНА

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Врачи из Петербурга и Краснодарского края обсудили новейшие методики лечения травм и заболеваний колена с приглашенным экспертом — ведущим ортопедом-травматологом Европы, исполнительным директором центра суставной хирургии «Sporthopaedicum» Свеном Шеффлером. Особое внимание было уделено спортивным травмам и процессу послеоперационной реабилитации.

СОГАЗ МЕДИЦИНА

Согласно статистике, ежегодно к врачам обращается около ста тысяч человек с повреждениями передней крестообразной связки (ПКС). На сегодняшний день, подобные травмы успешно лечатся, но после этого необходима длительная полугодовая реабилитация. Кроме того, около 20% пациентов впоследствии сталкиваются с повторными повреждениями ПКС. Наиболее часто данная травма диагностируется у спортсменов, а для них наиболее важно максимально быстро восстановиться и вернуться в спорт. Именно временной фактор, как единственный критерий возврата человека к профессиональным тренировкам, подчеркнул в своем выступлении один из самых известных в Европе хирургов-ортопедов со специализацией в артроскопической и открытой хирургии колена и спортивной медицине, ведущий ортопед-травматолог и исполнительный директор центра суставной хирургии «Sporthopaedicum», доктор медицинских наук Свен Шеффлер. Он прочел доклад об оперативном лечении нестабильности коленного сустава и принял участие в показательной операции, которую провели ведущие специалисты ММЦ «СОГАЗ».

«В этой области медицины половина успеха зависит от рук хирурга, его техники, а другая половина — это процесс реабилитации. Есть вещи, на которые мы не можем влиять, но выбор трансплантата и метода его фиксации, тактика выполнения операции, и методы восстановления после нее — это то, что зависит от врачей. И именно это дает пациенту возможность как можно быстрее и как можно эффективнее вернуться к спортивным нагрузкам. Главное, чтобы травматологи работали вместе с врачами, отвечающими за реабилитацию. Именно от качества реабилитации спортсменов в полсеоперационный период зависят 50% успеха», — заявил в ходе выступления доктор Шеффлер.

Специалисты также отмечают, что раньше после пластики ПКС в среднем удавалось заниматься только с 83% пациентов и только половина из них реально готова была возвращаться к серьезным соревнованиям. Именно вопрос того, как минимизировать последствия операции и помочь спортсменам или тем, кто увлекается спортом, вернуться к привычной жизни, стал центральной темой конференции, организованной в Международном медицинском центре «СОГАЗ» — в единственной клинике Петербурга, врачи которой сертифицированы FIFA Medicine.

СОГАЗ МЕДИЦИНА

В рамках конференции при участии доктора Свена Шеффлера ведущими специалистами ММЦ «СОГАЗ» была проведена показательная операция 26-летнему футболисту, который является игроком одного из клубов Российской Премьер-Лиги. Спортсмен две недели назад получил сложную комбинированную травму: повредил на тренировке ПКС и медиальный мениск. В ходе операции специалисты не только восстановили связку и мениск, но и выполнили стабилизацию сустава, что позволит футболисту не просто максимально быстро вернуться к игре, но и избежать рецидивов травмы в будущем. В своем выступлении на конференции заведующий отделением травматологии и ортопедии ММЦ «СОГАЗ» Дмитрий Савицкий особо отметил, что решение об этом должно приниматься не только на основе функциональных тестов, но и с учетом психологической готовности пациента. Минимальный рекомендованный срок возвращения в спорт составляет девять-десять месяцев, однако критерии восстановления у каждого человека индивидуальны.

«Огромную роль в этом процессе играет реабилитация. В нашей клинике, единственной на Северо-Западе, лечение пациентов с травмами колена не сводится к одной только артроскопии, а продолжается с использованием уникальных методов диагностики и реабилитации двигательного аппарата в послеоперационный период. Такие тренажерные комплексы как CON-TREX и „Хабилект“ позволяют с математической точностью оценить состояние сустава и рассчитать время возвращения пациента к повышенным физическим нагрузкам. Для спорта высших достижений, например футбола, это крайне важно, ведь именно точно выверенные критерии возврата игрока на поле позволяют клубам не терять свои вложения, а самим футболистам сохранять здоровье и одерживать новые победы», — подчеркнул Савицкий.

Мероприятие, проходящее на базе ММЦ «СОГАЗ» в Санкт-Петербурге при поддержке компании Arthrex, сопровождалось онлайн-трансляцией для участников конференции, находящихся в Краснодарском крае.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об уникально операции специалистов ММЦ «СОГАЗ», которые без скальпеля и сложных операций восстановили подвижность пальцев рук.

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