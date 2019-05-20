«Зачем так фотошопить?»: Глюкозу поймали на чрезмерной ретуши

Поклонники уличили Наталью Ионову в фотошопе. Певица, выступающая под псевдонимом Глюкоза, поделилась в Instagram снимком, на котором заметны неестественные пропорции ее тела.

В одной из последних публикаций Глюкоза приглашала своих фанатов к участию в танцевальном марафоне, средства с которого пойдут на нужды благотворительного фонда. В кадре звезда позирует в черной футболке с логотипом организации, белых ботинках и рваных джинсах-клеш с завышенной талией. Ноги Натальи при этом выглядят слишком длинными — визуально они в несколько раз длиннее туловища. Подписчики уверены, что такого эффекта звезда добилась при помощи ретуши, сообщает издание «Дни.ру».

Instagram @chistyakova_ionova

«Какие длинные ноги.»

«Подумала, на ходулях. Зачем так фотошопить?» — недовольны пользователи.

Впрочем, фанаты в комментариях быстро разделились на два лагеря. И если представители одной половины убеждены в присутствии на снимке коррекции, то участники второй считают, что такой кадр возможно сделать, не прибегая к постобработке.

«Высокая посадка джинс, каблуки и правильный ракурс — почему сразу фотошоп?» — объясняют они.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники предложили Глюкозе скинуться на покупку бюстгальтера для нее.