Законопослушный гражданин из Петербурга объявил настоящую войну владельцам застекленных балконов. Перепланировка незаконна и портит архитектурный стиль, заявляет активист. За два года мужчина, пожелавший остаться неизвестным, написал более четырех тысяч жалоб с требованием убрать ненавистные стеклопакеты. Удалось ли анониму восстановить закон и порядок — смотрите в нашем видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге в промоину провалился туристический автобус. Задние колеса пассажирского транспорта практически полностью «ушли» под землю. К счастью, в момент ЧП в салоне было пусто, не пострадал и водитель.