Видео: В Оренбурге Datsun сбил пенсионерку и приземлился на крышу Renault

Страшное ДТП попало на камеру видеорегистратора в Оренбурге. Все случилось в понедельник, 20 мая на Нежинском шоссе. На записи видно, как автомобиль едет по трассе в левом ряду за Renault Duster, который в какой-то момент неожиданно тормозит. Водитель Datsun резко поворачивает руль влево, но там, у разделительного заграждения оказывается пожилая женщина, которую автомобиль впечатывает в металлическую конструкцию. Машина же при этом, встав сначала «на нос», в итоге приземлилась на крышу остановившегося Renault Duster. В это же время откуда-то выскакивает небольшая собака и перебегает дорогу.

Опубликовавшие видео в соцсетях очевидцы, сообщают, что пенсионерка была госпитализирована, о ее состоянии ничего не известно. Кто виноват в аварии и что делала на проезжей части женщина с собакой, сейчас выясняет ГИБДД. По одной из версий очевидцев, вся эта трагическая цепочка событий началась как раз с того, что на дорогу выскочила собака.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором запечатлена авария с участием полицейской машины в Санкт-Петербурге 20 мая.