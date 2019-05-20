В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры ДТП с участием иномарки и полицейской машины. Авария произошла на пересечении Рижской улицы и Новочеркасского проспекта в Красногвардейском районе Петербурга утром в понедельник, 20 мая.

На ролике видно, как иномарка на полной скорости врезается в автомобиль МВД. В результате полицейскую машину откинуло с такой силой, что она перевернулась, а затем наехала на бордюр. Информация о пострадавших во время ДТП не поступала. Другие подробности произошедшего также уточняются.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что таксист сбил женщину с коляской в Петербурге. В результате аварии пострадал двухлетний малыш.