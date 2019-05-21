При обыске у ростовского вице-губернатора были найдены дорогие часы и картины

В Ростове сегодня задержали заместителя губернатора по вопросам ЖКХ. Сергея Сидаша подозревают в превышении должностных полномочий. Дома и на работе у чиновника прошли обыски.

Силовики обнаружили дорогостоящие часы, картины и пачки денег в разной валюте. По предварительным данным, следственные мероприятия связаны с уголовным делом о нарушениях при возведении стадиона «Ростов — Арена».

Меру пресечения Сергею Сидашу могут избрать уже сегодня. Ранее в рамках этого же дела был задержан министр строительства области Николай Безуглов.