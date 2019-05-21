Видео образовавшихся под зданием Госдумы РФ опасных пустот

Здание Госдумы на Охотном ряду могут признать аварийным. В фундаменте строители обнаружили пустоты и провалы.

Провести обследование решили перед началом ремонта в зале пленарных заседаний. Но теперь реконструкция откладывается на неопределённый срок. По словам вице-спикера нижней палаты Игоря Лебедева, находиться в помещении теперь попросту опасно. В любой момент, «депутаты вместе с залом заседаний могут рухнуть в подвал».

Строителям поручено провести дополнительное обследование. А пока Игорь Лебедев опубликовал в Twitter видео, где виден пришедший в негодность фундамент, в котором образовались пустоты.

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