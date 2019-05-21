Видео образовавшихся под зданием Госдумы РФ опасных пустот

, 18:05 Эфирная новость 31

Пришедший в негодность фундамент угрожает парламентариям, которые по словам вице-спикера Игоря Лебедева в любой момент могут «рухнуть в подвал».

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Здание Госдумы на Охотном ряду могут признать аварийным. В фундаменте строители обнаружили пустоты и провалы.

Провести обследование решили перед началом ремонта в зале пленарных заседаний. Но теперь реконструкция откладывается на неопределённый срок. По словам вице-спикера нижней палаты Игоря Лебедева, находиться в помещении теперь попросту опасно. В любой момент, «депутаты вместе с залом заседаний могут рухнуть в подвал».

Строителям поручено провести дополнительное обследование. А пока Игорь Лебедев опубликовал в Twitter видео, где виден пришедший в негодность фундамент, в котором образовались пустоты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о проектах восстановления сгоревшей крыши собора Парижской Богоматери, которые предложили креативные архитекторы.

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