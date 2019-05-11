Фото: Проекты восстановления сгоревшей крыши Нотр-Дам-де-Пари

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Архитекторы предлагают разбить на крыше Собора Парижской Богоматери огород и выращивать там овощи и фрукты для нуждающихся.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, fuksas.com, Instagram @vincentcallebautarchitectures, @mathieulehanneur

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Пожар в Соборе Парижской Богоматери 45

Международный архитектурный конкурс на восстановление пострадавшего от страшного пожара Собора Парижской Богоматери был объявлен полмесяца назад и уже появились первые проекты.

Так, итальянская студия Fuksas предлагает сделать шпиль Нотр-Дама из прочного хрусталя, который ночью наполнялся бы светом и служил бы своеобразным «маяком надежды».

А французский дизайнер Матье Леханнер считает, что шпиль должен выглядеть не так, выглядел до того как его уничтожил огонь, а каким его видела ошеломленная публика во время пожара.

Instagram @mathieulehanneur

Но самую смелую идею выдвинуло парижское архитектурное бюро Vincent Callebaut Architectures — построить новую крышу из стекла, углеродного волокна и дуба, и прямо на высоте разбить фруктовый сад и огород, где волонтеры выращивали бы продукты для нуждающихся.

Кроме того, по задумке авторов, крыша и шпиль будут вырабатывать электричество, тепло и энергию для вентиляции собора. Проект называется «Palingenesis». Его главная идея — превратить Нотр-Дам-де-Пари в церковь XXI века, которая «производит больше, чем потребляет».

Строительные леса на шпиле Собора Парижской богоматери вспыхнули вечером 15 апреля. Пожар тушили восемь часов. За это время обрушилась крыша здания, ставшего символом столицы Франции. О том, что уцелело и какая судьба ждет Нотр-Дам-де-Пари, 5-rv.ru подробно рассказывал в видеосюжете.

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