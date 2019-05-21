В России упростили процедуру оформления инвалидности. Теперь, людям с ограниченными возможностями не придется собирать множество справок и лично подавать заявления в бюро медико-социальной экспертизы. Теперь это обязанность поликлиник и других лечебных учреждений.

Все необходимые документы будут отправлять по электронной почте. В том числе и направление на освидетельствование. Для этого людям часами приходилось простаивать в очередях.

Ранее Минтруд уже отменил еще одну бюрократическую проволочку - теперь инвалидам нет необходимости каждый год подтверждать свой диагноз, доказывая очевидные вещи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, в где в России больше всего заботятся об инвалидах. Рейтинг городов опубликовал Минтруд.