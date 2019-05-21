В Москве стартовал финальный этап студенческого кубка по менеджменту «Управляй»

В Москве стартовал заключительный этап студенческого Кубка по менеджменту «Управляй». До финала дошли участники практически из всех федеральных округов России. Из тридцати тысяч подавших заявки — остались сто пятьдесят, а за звание победителя будут бороться десять будущих управленцев. Все финалисты по словам руководителя проекта «Россия страна возможностей» Алексея Комиссарова, прошли что называется «огонь, воду и медные трубы» предварительных испытаний и готовы хоть завтра попробовать себя в настоящем деле.

«В финале учавствуют много не просто экспертов, а представителей компаний которые присматриваются к сегодняшним участникам и мы уверены что многие из них получат предложения о работе», — считает генеральный директор АНО «Россия страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Для выпускников ВУЗов, этот конкурс — и производственная практика, и подготовка к дипломной работе. Многие только здесь впервые осознали трудности выбранной профессии и степень отвественности руководителя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в Петербурге прошел полуфинал молодежного кубка «Управляй».