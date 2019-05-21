Находка австралийца вызвала в стране «золотую лихорадку»

В Австралии начинается золотая лихорадка. Поводом стала находка местного жителя, чье имя не называется. Мужчина обнаружил полуторакилограммовый самородок, стоимость которого оценивается в сто тысяч австралийских долларов. Это четыре с половиной миллиона рублей. Хотя на вид золото небольших размеров и помещается в ладонь.

Находка была сделана недалеко от города Калгурли, где раньше добывали благородный металл. И теперь туда устремились многие жители зеленого континента в надежде на удачу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о сенсационной находке археологов в Астрахани. Примерная стоимость найденных украшений оценивается в несколько миллионов рублей.