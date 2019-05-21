«Жюри 17 стран поставили ноль баллов»: Лазарев подсчитал голоса на «Евровидении»

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Поп-исполнитель представил статистику оценок своего выступления зрителями и членами жюри.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram @lazarevsergey

Известный поп-исполнитель Сергей Лазарев, который представлял Россию на международном конкурсе «Евровидение», занял третье место. Однако, как выяснилось, оценки зрителей и жюри сильно разнились. Если из слушателей певца поставили на первое место сразу 11 стран, то из жюри высший балл музыканту присудили только представители Азербайджана.

Статистику голосов Лазарев представил на своей странице Instagram. Согласно подсчетам, члены жюри из 17 стран поставили номер российского исполнителя на последнее 26 место. Количество баллов от других государств — 125.

Зрители больше порадовали артиста своими оценками. 11 стран поставили певцу максимальные 12 баллов, три страны — десять баллов и пять стран — восемь баллов. В результате музыкант заработал 244 балла и оказался на третьей позиции, хотя накануне песня взорвала чарты Itunes, а клип набрал свыше десяти миллионов просмотров.

«Я не оспариваю результаты, и более того, счастлив своему призовому третьему месту! <.> Более того, я считаю, что в ситуации сложнейшей конкуренции и прекрасных песен на конкурсе в этом году, третье место — это огромная победа!» — подытожил пост Лазарев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что победителя «Евровидения-2019» Дункана Лоуренса уличили в нарушении правил.

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