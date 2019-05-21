Второй технологический фестиваль MY.TECH откроется 8 июня на курорте «Игора»

Фестиваль MY.TECH — это одновременно и площадка для демонстрации новых технологических прорывов, дискуссионный клуб, конкурс бизнес-проектов, а также образовательная и развлекательная программа. Причем рассчитан фестиваль на любой возраст. И все это в окружении удивительных красот всесезонного курорта «Игора».

Фестиваль MY.TECH проводится уже второй раз. Это уникальная возможность для представителей смежных высокотехнологичных отраслей вместе создать инновационное будущее, начать плодотворное сотрудничество с коллегами, обменяться опытом и идеями.

Организаторы фестиваля уверены, что особенно MY.TECH будет интересен студентам, разработчикам, технологическим предпринимателям, представителям институтов развития и исполнительной власти.

Для участников мероприятия подготовлены восемь ключевых локаций, мастер-классы и презентации инновационных решений, «Аллея технологий», уникальная образовательная зона от ключевых ВУЗов и образовательных проектов, выступления экспертов. В рамках фестиваля пройдет и финал конкурса высокотехнологичных проектов #SPBTECH. Гостей ждут активные развлечения и тест-драйвы, уникальные медиа-проекты, VIP-зона делового общения.

В качестве участников Второго технологического фестиваль MY.TECH уже зарегистрировались SAMSUNG, RedBees, Coca Cola HBC Russia, Yandex, Ростелеком, Nokia, киностудия Ленфильм и многие другие.

Организаторами фестиваля выступает АО «Технопарк Санкт-Петербурга», уже более 10 лет успешно реализующее федеральные и региональные программы поддержки инноваций и технологического предпринимательства, что стимулирует развитие профессиональных кадров и насыщает бизнес новыми технологиями.

Поддержку фестивалю оказывает Правительства Санкт-Петербурга и Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, а стратегическим партнером выступает всесезонный курорт «Игора».

Ключевые спикеры фестиваля в 2019 году: первый заместитель председателя Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Иван Складчиков, руководитель PR-направления Дирекции по цифровой трансформации ГК РОСАТОМ Екатерина Теплова, IoT Архитектор Яндекс. Облака Александр Сурков, основатель Планетария 1 Yota Lab Евгений Гудов, директор по международному развитию Radario Даниил Щербаков, телеведущая, член союза журналистов Санкт-Петербурга Анастасия Измайлова. А также коммерческий директор сети отелей «Точка на карте Алексей Казьмин, руководитель отдела технологического развития CONCEPT GROUP Евгений Лимаренко, основатель сервиса ENTERA Дмитрий Аржевский, генеральный директор RTransInvest Дмитрий Гинтовт, основатель 3DSLA Денис Власов, заведующий научной лабораторией «Стратегическое развитие рынков инжиниринга» центра НТИ СПБПУ Дмитрий Гаранин.