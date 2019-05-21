Второй технологический фестиваль MY.TECH откроется 8 июня на курорте «Игора»

, 17:34 93

В прошлом году фестиваль собрал более 2000 гостей. В этот раз организаторы ожидают еще большего наплыва участников со всего Северо-Западного региона, нацеленных на развитие технологий и партнерство.

Фото: ВК @my.tech

Фестиваль MY.TECH — это одновременно и площадка для демонстрации новых технологических прорывов, дискуссионный клуб, конкурс бизнес-проектов, а также образовательная и развлекательная программа. Причем рассчитан фестиваль на любой возраст. И все это в окружении удивительных красот всесезонного курорта «Игора».

Фестиваль MY.TECH проводится уже второй раз. Это уникальная возможность для представителей смежных высокотехнологичных отраслей вместе создать инновационное будущее, начать плодотворное сотрудничество с коллегами, обменяться опытом и идеями.

Организаторы фестиваля уверены, что особенно MY.TECH будет интересен студентам, разработчикам, технологическим предпринимателям, представителям институтов развития и исполнительной власти.

Для участников мероприятия подготовлены восемь ключевых локаций, мастер-классы и презентации инновационных решений, «Аллея технологий», уникальная образовательная зона от ключевых ВУЗов и образовательных проектов, выступления экспертов. В рамках фестиваля пройдет и финал конкурса высокотехнологичных проектов #SPBTECH. Гостей ждут активные развлечения и тест-драйвы, уникальные медиа-проекты, VIP-зона делового общения.

В качестве участников Второго технологического фестиваль MY.TECH уже зарегистрировались SAMSUNG, RedBees, Coca Cola HBC Russia, Yandex, Ростелеком, Nokia, киностудия Ленфильм и многие другие.

Организаторами фестиваля выступает АО «Технопарк Санкт-Петербурга», уже более 10 лет успешно реализующее федеральные и региональные программы поддержки инноваций и технологического предпринимательства, что стимулирует развитие профессиональных кадров и насыщает бизнес новыми технологиями.

Поддержку фестивалю оказывает Правительства Санкт-Петербурга и Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, а стратегическим партнером выступает всесезонный курорт «Игора».

Ключевые спикеры фестиваля в 2019 году: первый заместитель председателя Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Иван Складчиков, руководитель PR-направления Дирекции по цифровой трансформации ГК РОСАТОМ Екатерина Теплова, IoT Архитектор Яндекс. Облака Александр Сурков, основатель Планетария 1 Yota Lab Евгений Гудов, директор по международному развитию Radario Даниил Щербаков, телеведущая, член союза журналистов Санкт-Петербурга Анастасия Измайлова. А также коммерческий директор сети отелей «Точка на карте Алексей Казьмин, руководитель отдела технологического развития CONCEPT GROUP Евгений Лимаренко, основатель сервиса ENTERA Дмитрий Аржевский, генеральный директор RTransInvest Дмитрий Гинтовт, основатель 3DSLA Денис Власов, заведующий научной лабораторией «Стратегическое развитие рынков инжиниринга» центра НТИ СПБПУ Дмитрий Гаранин.

Читайте также

+23° Днём +23°
Ночью +11°
64.54
0.05 71.97
0.01
ТОП-5 лучших семьянинов по знаку Зодиака — с кем можно строить отношения

Последние новости

18:32
Васильева заявила о сокращении до минимума отчетности в российских школах
18:23
В Магнитогорске полыхает промзона на левом берегу Урала — видео
18:16
США ввели очередные санкции против российских компаний — видео
18:05
Видео образовавшихся под зданием Госдумы РФ опасных пустот
17:57
Двойной абсурд! В Польше запретили песню «Темная ночь»
17:45
Ребенок пострадал в результате неожиданного приземления вертолета в Ленобласти
17:40
Зеленский объяснил, почему хочет распустить Верховную раду — видео
17:34
Второй технологический фестиваль MY.TECH откроется 8 июня на курорте «Игора»
17:24
Дочь Сергея Шойгу трогательно поздравила его с днем рождения — видео
17:18
В преддверии курортного сезона пожарные провели учения на Крымском мосту — видео
17:05
«Это большой пример» — первый российский гонщик «Формулы» о Ники Лауде
17:00
Жена Боярского возглавила Театр имени Ленсовета в Петербурге
16:51
«Жюри 17 стран поставили ноль баллов»: Лазарев подсчитал голоса на «Евровидении»
16:44
Американские истребители приблизились к бомбардировщикам РФ над нейтральными водами
16:37
«Это не отравление в отеле» — сотрудница гостиницы в Хургаде опровергла ранее названную причину смерти ребенка
16:30
602 мяча! Месси опередил Роналду в бомбардирской гонке
16:24
Крымские татары требуют извинений от украинских дипломатов за фотоподлог
16:15
Видео: Сложную операцию на колене провели медики центра «СОГАЗ»
16:05
ТОП-5 лучших семьянинов по знаку Зодиака — с кем можно строить отношения
15:56
При обыске у ростовского вице-губернатора были найдены дорогие часы и картины

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Таблоид

Максим Покровский из «Ногу свело!» — о дочери, алкоголе и популярности

В 2019 году легендарная рок-группа «Ногу Свело!» отметила юбилей — 30 лет. В интервью 5-tv.ru создатель коллектива Максим Покровский рассказал о дочери, которая живет в США и планах на будущее.

Интервью

Новости канала

Алексей Глызин — герой нового выпуска проекта «Моя правда»

Одно лишь его имя собирало стадионы. Песни Алексея Глызина исполняла вся страна, а самого красавца-блондина обожали женщины. Обаятельный, улыбчивый и романтичный… Он казался сказочным принцем. Но в реальной жизни Глызин был совсем не похож на ангела.

5-tv.ru

Пресса о компании

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий Promax

Опубликован список финалистов одной из самых престижных мировых премий в сфере телевизионного промоушена, дизайна и маркетинга Promax Awards Global Exellence 2019.

5-tv.ru

Реклама