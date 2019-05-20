Видео: В Петербурге на пешеходном переходе таксист сбил женщину с коляской

В Санкт-Петербурге на пешеходном переходе сбили женщину с двумя детьми. Один из них — двухлетний малыш — в момент инцидента находился в коляске, девочка 11 лет шла рядом. Авария произошла в понедельник, 20 мая, в Петроградском районе города на проспекте Медиков, 10. За рулем автомобиля находился водитель «Яндекс.Такси».

В результате ДТП пострадал мальчик, находившийся в коляске. По предварительной информации, у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Другие участники инцидента не пострадали.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на пешеходном переходе в подмосковной Балашихе водитель «Нивы» сбил ребенка.