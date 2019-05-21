«Мой любимый, упертый сыночек»: Орбакайте поздравила Никиту с днем рождения

Певица Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram видео пятилетней давности. На кадрах запечатлены все трое детей артистки — Никита Пресняков, Дени Байсаров и Клавдия Земцова. Орбакайте успела заснять, как Никита читает Клавдии книгу на английском языке. Как отметила певица в публикации, этот пост посвящен 28-летию старшего сына — Никиты Преснякова.

«Я обожаю это видео 2014 года! Никусик, мой любимый, золото-солнечный, талантливый и упертый сыночек, с днем рождения! Спасибо, что благодаря тебе я узнала это счастье — быть мамой! Ты всегда идешь своей дорогой. Это здорово. Верь в себя!» — написала Кристина Орбакайте.

Поклонники певицы, в свою очередь, присоединились к поздравлениям Преснякова-младшего.

«Талантливая мама, талантливые детки! С днем рождения первенца», — прокомментировал один из них.

«Он у вас нереальный талант!» — добавил другой.

«От него действительно веет добром и теплом!» — отметил еще один юзер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пользователи в восторге от супруги Никиты Преснякова — 22-летней Алены Красновой.