Главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал, употребление каких продуктов провоцирует риск развития раковых заболеваний.

По словам врача, серьезную угрозу представляют многочисленные пищевые добавки, входящие в состав большинства продуктов фастфуда. Кроме них, опасны добавки, входящие в состав бутилированного красного вина. Об этом пишет URA.RU.

Алкоголизм, особо отметил Каприн, сам по себе является серьезным фактором, провоцирующим развитие раковых заболеваний. Равно как и табакокурение — курильщики рискуют заболеть раком в 30-50 раз чаще некурящих людей.

Не менее опасна и поздняя диагностика онкозаболеваний. Так, по словам Каприна, довольно высокий процент раковых заболеваний эффективно лечится, в случае диагностики их на ранних стадиях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что заболевание раком могут провоцировать добавки входящие в жевательную резинку и майонез.