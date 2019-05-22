Появились новые доказательства бегства Гитлера в Аргентину

Британская газета Daily Star опубликовала новые данные, якобы подтверждающие бегство Адольфа Гитлера в Аргентину, после того как он сымитировал самоубийство в бункере в 1945 году.

Некоторое время назад Федеральное бюро расследования рассекретило документы, согласно которым основатель тоталитарной диктатуры Третьего рейха уехал из Германии спустя пять месяцев после имитации собственной смерти, а затем на протяжении долгих лет жил в предгорьях Анд. Эксперты, в свою очередь, подвергают эти данные сомнениям.

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Как пишет Daily Star со ссылкой на ФБР, версия бегства Гитлера в Аргентину все же имеет право на существование, поскольку во время войны у него появился двойник. Именно этот человек «встал» на место фюрера, пока сам он находился в Южной Америке. По информации журналистов, следователям удалось найти некого «информатора» из города Дэйтаун в американском штате Огайо, который общался с Адольфом Гитлером в начале 1950 годов в Буэнос-Айресе.

Однако позднее «информатор» опроверг свои слова, заявив, что страдает психическими расстройствами. Так что теория о бегстве основателя Третьего рейха все еще остается теорией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему эксперты не согласны с версией о побеге фюрера в Аргентину.