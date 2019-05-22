Видео: Движение в московском метро восстановлено

К полуночи 21 мая движение в столичном метро восстановлено. Вечером на Большой кольцевой линии произошел сбой: из-за падения напряжения в контактном рельсе между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская» застряли три состава.

Чтобы вывести пассажиров, подогнали исправный поезд, через который люди прошли на перрон. В час пик несколько станций были закрыты на вход, а поезда ходили с увеличенными интервалами. Никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео спасения людей в тоннеле московского метро. На кадрах, заснятых самими пассажирами, видно, как они выбираются из застрявшего состава организованно и без паники.