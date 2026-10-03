В вагоне метро на Серпуховско-Тимирязевской линии произошло задымление

Вагон метро задымился на Серпуховско-Тимирязевской линии в Москве. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Инцидент произошел в составе, который следовал в сторону станции «Пражская». По словам очевидцев, возгорание началось непосредственно в одном из вагонов.

Поезда в обоих направлениях остановились на платформе. Пассажиры при этом не заходят в вагоны.

В пресс-службе Департамента транспорта Москвы сообщили, что на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии были увеличены интервалы движения поездов. Кроме того, временно отсутствовало движение составов на участке от станции «Серпуховская» до «Нагорной».

Позднее движение на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановили. Поезда начали возвращаться в график.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пожар в историческом особняке Миллера в Санкт-Петербурге полностью ликвидировали спустя почти сутки после возгорания.

После происшествия было возбуждено уголовное дело: по версии следствия, возгорание могло начаться во время сварочных работ при реконструкции здания.

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