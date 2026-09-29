Футфетешист из московского метро до сих пор не наказан за домогательства

Новый поворот в скандальной истории с футфетишистом в Москве, о которой мы рассказывали в наших эфирах. Оказывается, он до сих пор остается безнаказанным.

Ролик с кадрами домогательства пострадавшая опубликовала на своей странице в соцсети. И именно этим, по мнению суда, нанесла молодому человеку моральный вред.

Теперь девушка должна выплатить опороченному романтику компенсацию. Как разворачивалась драма и кто главный злодей в это истории — расскажет корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Он скрывает свое лицо под капюшоном и отказывается общаться со съемочной группой. А ведь ещё совсем недавно Александр Робека не стеснялся ни камер, ни людей вокруг — лежал в ногах у незнакомки в московском автобусе и целовал пятки. То ли романтика, то ли флирт на грани с извращением.

Дарья Михайловская сперва даже не поняла, как реагировать. Достала телефон, начала снимать. Убежать не смогла — оцепенела. В этот же день выложила видео в сеть. Ролик завирусился. Миллионы просмотров. Романтик Робека подал на Дарью в суд. Мол, негоже его в таком свете в соцсети выставлять.

«Летом этого года ничего не предвещало беды, я получаю резкое письмо о том, что суд принял решение о том, что я должна выплатить десять тысяч компенсации морального ущерба фетишисту. За что? За публикацию видео в соцсетях, за публикацию своих ног и того, как он их облизывает», — рассказала Дарья Михайловская.

Девушка подала апелляцию и написала заявление в полицию. Но суд оставил решение в силе — Дарья должна выплатить своему обожателю компенсацию за опороченную честь. Полицейские возбуждать дело пока тоже не собираются. Извращенцем и фетишистом Александра не признали, хотя, по словам специалистов, все признаки налицо.

«Когда человек действительно не совсем понимает, тогда он дезадаптирован, и в таких случаях это может быть не только какие-то приставания, прикосновения, но это может быть и социально опасное поведение, допустим, насилие, изнасилование, даже убийство. И в таких случаях, конечно, необходима уже психиатрическая экспертиза, вменяем человек или нет», — сказал сексолог, врач-психиатр Евгений Кульгавчук.

Фетишизм и сексуальные отклонения в России как раз решили лечить. На государственном уровне. Накануне утвердили новые клинические рекомендации Минздрава. В особо сложных случаях пациентов с поведением, опасным для общества, госпитализируют. Им назначат антидепрессанты. Крайняя мера — принудительное уменьшение уровня тестостерона. Жертв извращенцев все больше, и реакция министерства своевременна, говорят те, кто сталкивался с подобным.

— Я была в наушниках, сидела в телефоне, как обычно мы ездим в метро. И начинаю понимать, что какие-то движения совершаются. Я еще думаю, что-то оно шевелится рядом со мной. Может, неудобно человеку стало или что. Не знаю. В итоге я поворачиваю голову, вижу на его лице напряжение.

Самый главный, по сути, вопрос: где грань между извращением, насилием и просто легкой шалостью. Вот кадры из Санкт-Петербурга. Мужчина едет на моноколесе и шлепает женщин.

«На голове у него был шлем. И получается, из-за этого шлема его опознание в принципе затрудняется. У меня первая реакция была шоковая — я закричала», — сказала пострадавшая Лесли.

Сами жертвы наказывают своих обидчиков общественным порицанием — снимают ролики и выкладывают в сеть. Там находятся новые — те, кто узнали поклонников на кадрах. Автобусный романтик Александр Робека, по словам Дарьи, обольстил не ее одну.

«Оказалось, что я не одна такая. Мне начали писать девчонки, присылать свои видео, говорить, что с ними то же самое было, он тоже ровно такой же», — добавила Дарья Михайловская.

Александру пользователи соцсетей рекомендуют лечение и уже придумали целый список новых способов подката к дамам. Сам он пока, правда, предпочитает от такого пристального внимания скрываться.

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