Вечером 21 мая президент России провел телефонный разговор с лидерами Франции и Германии. Путин, Макрон и Меркель обсудили иранскую ядерную сделку. Подчеркнули: ее важно сохранить, это противовес политике Трампа.

США вышли из соглашения и тянут европейцев за собой. Особое внимание лидеры уделили ситуации вокруг Украины в связи со сменой власти в стране. Новый президент Незалежной Владимир Зеленский уже постановил распустить Раду и назначить досрочные выборы в парламент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Франция не пригласила Путина на празднование высадки десанта в Нормандии.