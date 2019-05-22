Владимир Путин провел переговоры с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном — видео

, 2:05 Эфирная новость 45

Лидеры России, Германии и Франции обсуждали иранскую ядерную сделку и противодействие США.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Вечером 21 мая президент России провел телефонный разговор с лидерами Франции и Германии. Путин, Макрон и Меркель обсудили иранскую ядерную сделку. Подчеркнули: ее важно сохранить, это противовес политике Трампа.

США вышли из соглашения и тянут европейцев за собой. Особое внимание лидеры уделили ситуации вокруг Украины в связи со сменой власти в стране. Новый президент Незалежной Владимир Зеленский уже постановил распустить Раду и назначить досрочные выборы в парламент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Франция не пригласила Путина на празднование высадки десанта в Нормандии.

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