Почему Франция не пригласила Путина на празднование высадки десанта в Нормандии?

Власти Франции объяснил причину, по которой Владимир Путин не получил приглашение на празднование 75-летней годовщины высадки десанта союзников СССР во Второй мировой войне в Нормандии.

Причина, как объяснили в Елисейском дворце, проста и нелепа — якобы торжественные мероприятия пройдут под патронажем премьер-министра Пятой республики Эдуарда Филиппа, а главы государств приглашены не будут. Об этом пишет ФАН со ссылкой на информацию РИА Новости.

В свою очередь пресс-секретарь Владимира Путина предупредил, что президент не планирует участие в данных мероприятиях. А глава Международного института новейших государств Алексея Мартынова в интервью Ura.ru подчеркнул, что шаг со стороны Франции весьма странный, так как известно, что планируется приезд Дональда Трампа.

По его словам, эта ситуация демонстрирует недостаток воспитания и нехватку ума, поскольку на церемонии возникнут вопросы об отсутствии президента РФ и французам нечего будет ответить.

Операция по высадке десанта в Нормандии, начавшаяся 6 июня 1944 года и длившаяся более двух месяцев, фактически ознаменовала собой открытие западного или, как его называют в России, «второго» фронта. В общей сложности в нормандской десантной операции участвовало свыше трех миллионов человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин принимал участие в торжествах по случаю 70-летия крупнейшей десантной операции в истории человечества.